Tragedia in autostrada a Perugia, camion si ribalta: morto 65enne campano (Di sabato 12 ottobre 2024) Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte lungo la E45 a Collestrada, in direzione Sud, dove un autoarticolato carico di carne macellata si è ribaltato, causando la morte del conducente e ferendo un passeggero. Tragedia in autostrada a Perugia, camion si ribalta: morto 65enne campano L’incidente è avvenuto poco prima delle 2:00, L'articolo Tragedia in autostrada a Perugia, camion si ribalta: morto 65enne campano Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Tragedia in autostrada a Perugia, camion si ribalta: morto 65enne campano Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte lungo la E45 a Collestrada, in direzione Sud, dove un autoarticolato carico di carne macellata si èto, causando la morte del conducente e ferendo un passeggero.insiL’incidente è avvenuto poco prima delle 2:00, L'articoloinsiTeleclubitalia.

