Lo slalom di Giorgetti tra le nuove tasse previste in legge di bilancio: “Sono solo ritocchi di entrate” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo il caos degli ultimi giorni in tema di nuove tasse che entreranno la prossima legge di bilancio, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti prova a destreggiarsi tra polemiche e vincoli di necessità. Sfruttando la magia delle parole, le tasse, che Maurizio Gasparri aveva ribattezzato “tecnicalità”, ora diventano “ritocchi sulle entrate”. Spiega infatti il ministro che in manovra “ci saranno anche dei ritocchi sulle entrate, tra virgolette a chi se lo merita, ma vedrete che le persone fisiche e le imprese non hanno niente da temere“. Sull’ipotesi di un prelievo straordinario sugli extraprofitti bancari, Giorgetti si mostra Cuor di Leone. “C’è stata una grandissima polemica e travisamento dei fatti sulla storia dei sacrifici: davanti ad un consesso di banchieri e finanzieri ho detto che i sacrifici dovevano farli tutti, anche loro. Non mi sembrava una bestemmia. Ilfattoquotidiano.it - Lo slalom di Giorgetti tra le nuove tasse previste in legge di bilancio: “Sono solo ritocchi di entrate” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo il caos degli ultimi giorni in tema diche entreranno la prossimadi, il ministro dell’Economia Giancarloprova a destreggiarsi tra polemiche e vincoli di necessità. Sfruttando la magia delle parole, le, che Maurizio Gasparri aveva ribattezzato “tecnicalità”, ora diventano “sulle”. Spiega infatti il ministro che in manovra “ci saranno anche deisulle, tra virgolette a chi se lo merita, ma vedrete che le persone fisiche e le imprese non hanno niente da temere“. Sull’ipotesi di un prelievo straordinario sugli extraprofitti bancari,si mostra Cuor di Leone. “C’è stata una grandissima polemica e travisamento dei fatti sulla storia dei sacrifici: davanti ad un consesso di banchieri e finanzieri ho detto che i sacrifici dovevano farli tutti, anche loro. Non mi sembrava una bestemmia.

