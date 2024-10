Leonardo: “Fondi americani? Manager non adeguati, non conoscono la storia del club in cui si trovano” E sul Milan… (Di venerdì 11 ottobre 2024) Torna a parlare Leonardo Nascimento de Araujo, ex dirigente e allenatore di Milan e Inter. Lo ha fatto al Festival dello Sport di Trento, dove Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Torna a parlareNascimento de Araujo, ex dirigente e allenatore di Milan e Inter. Lo ha fatto al Festival dello Sport di Trento, dove

Calcio - Leonardo : “Ai fondi americani manca spesso un management di alto livello” - In dieci anni il Psg ha saputo costruire un brand solido. “Ci sono diverse modalità di investimento – sostiene l’ex calciatore brasiliano – Io credo nei progetti a lungo termine, anche se nel calcio sta diventando complicato pianificare oltre i due-tre anni. The post Calcio, Leonardo: “Ai fondi americani manca spesso un management di alto livello” appeared first on SportFace. (Sportface.it)