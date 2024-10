Firenze, città dei profumi: nuove destinazioni alchemiche. Più una casa e un casale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Creare fragranze rientra a pieno titolo nella famiglia delle arti. Un’arte che ha sempre trovato a Firenze, fin dai tempi di Leonardo da Vinci e della signoria della famiglia Medici, una sua elevata manifestazione. Il ruolo di Firenze, come città dei profumi (di nicchia), torna di primo piano adesso. Non solo per la presenza, di anno in anno, di Pitti Fragranze, ma anche per la nascita di preziose realtà olfattive. Che si sviluppano, in piccoli e curatissimi atelier del centro, in case particolari con giardini segreti (da vivere in prima persona, per esperienze lussuose da regalare e regalarsi), fino a casali, disseminati nella campagna intorno alla città, che diventano laboratori creativi. Firenze, città dei profumi: tra case e casali. Amica.it - Firenze, città dei profumi: nuove destinazioni alchemiche. Più una casa e un casale Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Creare fragranze rientra a pieno titolo nella famiglia delle arti. Un’arte che ha sempre trovato a, fin dai tempi di Leonardo da Vinci e della signoria della famiglia Medici, una sua elevata manifestazione. Il ruolo di, comedei(di nicchia), torna di primo piano adesso. Non solo per la presenza, di anno in anno, di Pitti Fragranze, ma anche per la nascita di preziose realtà olfattive. Che si sviluppano, in piccoli e curatissimi atelier del centro, in case particolari con giardini segreti (da vivere in prima persona, per esperienze lussuose da regalare e regalarsi), fino ali, disseminati nella campagna intorno alla, che diventano laboratori creativi.dei: tra case eli.

