Bonus animali domestici: ecco chi può richiederlo (e quale amico resta escluso) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Anche nel 2024, grazie alla scorsa legge di Bilancio, i proprietari di animali domestici potranno beneficiare di un aiuto economico per sostenere le spese veterinarie e altre cure necessarie per i propri compagni a quattro zampe. Non tutti gli animali però sono inclusi e ci sono requisiti specifici da rispettare. Vediamo insieme di cosa si tratta, chi ne può beneficiare e come richiedere il Bonus. Che cos’è il Bonus animali domestici Il Bonus animali domestici 2024 è una misura introdotta con la passata legge di Bilancio, volta a sostenere economicamente chi si occupa di animali di affezione, coprendo le spese veterinarie e l’acquisto di farmaci. Il governo ha previsto uno stanziamento di 750 mila euro per il triennio 2024-2026, con 250 mila euro disponibili ogni anno. Quifinanza.it - Bonus animali domestici: ecco chi può richiederlo (e quale amico resta escluso) Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Anche nel 2024, grazie alla scorsa legge di Bilancio, i proprietari dipotranno beneficiare di un aiuto economico per sostenere le spese veterinarie e altre cure necessarie per i propri compagni a quattro zampe. Non tutti gliperò sono inclusi e ci sono requisiti specifici da rispettare. Vediamo insieme di cosa si tratta, chi ne può beneficiare e come richiedere il. Che cos’è ilIl2024 è una misura introdotta con la passata legge di Bilancio, volta a sostenere economicamente chi si occupa didi affezione, coprendo le spese veterinarie e l’acquisto di farmaci. Il governo ha previsto uno stanziamento di 750 mila euro per il triennio 2024-2026, con 250 mila euro disponibili ogni anno.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bonus animali domestici 2024 : come richiederlo e quando - I proprietari di animali sono sempre attenti al loro benessere che non coinvolge solo un’alimentazione sana, ma anche rivolgersi al veterinario e sottoporli alle cure adeguate in caso di bisogno. Per agevolarli nelle spese mediche è in previsione il Bonus Animali Domestici 2024 introdotto con... (Pordenonetoday.it)

Bonus animali domestici 2024 : come richiederlo e quando - I proprietari di animali sono sempre attenti al loro benessere che non coinvolge solo un’alimentazione sana, ma anche rivolgersi al veterinario e sottoporli alle cure adeguate in caso di bisogno. Per agevolarli nelle spese mediche è in previsione il Bonus Animali Domestici 2024 introdotto con... (Ilpescara.it)

Bonus animali domestici 2024 : come richiederlo e quando - I proprietari di animali sono sempre attenti al loro benessere che non coinvolge solo un’alimentazione sana, ma anche rivolgersi al veterinario e sottoporli alle cure adeguate in caso di bisogno. Per agevolarli nelle spese mediche è in previsione il Bonus Animali Domestici 2024 introdotto con... (Viterbotoday.it)