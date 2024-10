Scontro acceso tra Orbán e von der Leyen al Parlamento europeo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Orbán attacca le politiche UE, von der Leyen difende l’impegno per Ucraina e clima Un acceso Scontro ha avuto luogo durante la plenaria del Parlamento europeo tra il primo ministro ungherese Viktor Orbán e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Orbán ha duramente criticato l’Unione Europea su questioni chiave come l’immigrazione, la guerra in Ucraina e il cambiamento climatico, dichiarando che l’Europa è in declino e ha bisogno di “cambiamenti radicali”. Ha descritto l’attuale situazione come insostenibile, chiedendo una revisione delle politiche comunitarie. Di fronte a queste accuse, Ursula von der Leyen ha difeso con forza le posizioni dell’UE, condannando l’invasione russa dell’Ucraina e ribadendo l’impegno dell’Unione a sostenere Kiev nella sua lotta per la libertà e la sovranità. Romadailynews.it - Scontro acceso tra Orbán e von der Leyen al Parlamento europeo Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)attacca le politiche UE, von derdifende l’impegno per Ucraina e clima Unha avuto luogo durante la plenaria deltra il primo ministro ungherese Viktore la presidente della Commissione europea Ursula von derha duramente criticato l’Unione Europea su questioni chiave come l’immigrazione, la guerra in Ucraina e il cambiamento climatico, dichiarando che l’Europa è in declino e ha bisogno di “cambiamenti radicali”. Ha descritto l’attuale situazione come insostenibile, chiedendo una revisione delle politiche comunitarie. Di fronte a queste accuse, Ursula von derha difeso con forza le posizioni dell’UE, condannando l’invasione russa dell’Ucraina e ribadendo l’impegno dell’Unione a sostenere Kiev nella sua lotta per la libertà e la sovranità.

