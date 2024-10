Da YellowStraps a Shabaka, La Crus, Dente, torna #ALTRNTV per Biennale MArteLive. Il 9 ottobre l’anteprima con Joshua Idehen al Monk (Di martedì 8 ottobre 2024) Biennale MArteLive VERSO NUOVE FORME presenta #ALTRNTV Dal 18 ottobre al 14 dicembre Roma 9 ottobre anteprima Joshua Idehen (UK), Monk – Roma Biglietti Seun Kuti & Egypt 80 (NG) El Búho (UK) The Heliocentrics (UK) Starsailor (UK) YellowStraps (BE) Shabaka (UK) Quantic (UK) Dente in “Iperbolica” Max Collini Teho Teardo & Blixa Bargeld Nosferatu: Karim Qqru (Zen Circus), Xabier Iriondo (Afterhours), Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) King Buzzo & Trevor Dunn (USA) Joshua Idehen (UK) Califone (USA) Yuksek (FR) Vibravoid (DE) Data Animal (NZ/DE) Tramhaus (NL) Ak’Chamel (USA) Quixosis (ECU) Desire (CAN) Dorian Electra (USA) Orion (USA) La Crus Giuda A Toys Orchestra Selton Laura Agnusdei Auroro Borealo Psyché Viaggi Andromeda Oy Addict Ameba Visconti Barkee Bay Bartolini Bobby Joe Long’s Friendship Party Androgynus Materazi Future Club ... Romadailynews.it - Da YellowStraps a Shabaka, La Crus, Dente, torna #ALTRNTV per Biennale MArteLive. Il 9 ottobre l’anteprima con Joshua Idehen al Monk Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024)VERSO NUOVE FORME presentaDal 18al 14 dicembre Roma 9anteprima(UK),– Roma Biglietti Seun Kuti & Egypt 80 (NG) El Búho (UK) The Heliocentrics (UK) Starsailor (UK)(BE)(UK) Quantic (UK)in “Iperbolica” Max Collini Teho Teardo & Blixa Bargeld Nosferatu: Karim Qqru (Zen Circus), Xabier Iriondo (Afterhours), Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) King Buzzo & Trevor Dunn (USA)(UK) Califone (USA) Yuksek (FR) Vibravoid (DE) Data Animal (NZ/DE) Tramhaus (NL) Ak’Chamel (USA) Quixosis (ECU) Desire (CAN) Dorian Electra (USA) Orion (USA) LaGiuda A Toys Orchestra Selton Laura Agnusdei Auroro Borealo Psyché Viaggi Andromeda Oy Addict Ameba Visconti Barkee Bay Bartolini Bobby Joe Long’s Friendship Party Androgynus Materazi Future Club ...

