Caressa: «Il Napoli è la squadra nettamente favorita per il campionato»

Fabio Caressa sul suo canale youtube ha parlato del Napoli di Conte, individuando nella squadra la favorita per la vittoria dello scudetto. Queste le sue parole: «Avete sentito cosa ha detto Fabregas di Lobotka? È un giocatore pazzesco, ricostruito totalmente da Conte. Sempre a Sky Calcio Club domenica sera Bonucci e Montolivo hanno detto che Conte è un allenatore che ti entra in testa, che riesce a convincerti pienamente di quello che stai facendo. Conte o vince o arriva secondo, questa è la sua storia. E lo fa in fretta».

Caressa: «Il Napoli ha grande equilibrio»

Parla di Conte: «Non gli sentirete mai dire che ci vuole tempo. Dopo la prima partita ha detto che pensava di aver influito di più, già pensava di essere sul pezzo.

