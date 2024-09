Lino Giuliano e Alessia sono tornati insieme? Gesti inequivocabili dei due

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) La storia d’amore traedPascarella potrebbe aver subito un colpo di scena. Malgrado i due abbiano sempre dichiarato di non avere nessuna intenzione di tornare, alcunisui social stanno facendo pensare tutt’altro. In queste ore, infatti, i due siresi protagonisti di comportamenti decisamente ambigui che fanno pensare ad un ritorno di fiamma tra di loro.nella stessa auto? Cosa notano i fan In tanti si aspettavano che con l’ingresso nella casa del Grande Fratello disi sarebbe venuta a creare una nuova dinamica in cui sarebbe stata coinvoltaPascarella. I duestati accusati di fingere di essersi lasciati, solamente per creare sgomento una volta nel reality show.