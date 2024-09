Ictus i disturbi della vista che debbono mettere in guardia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arrivare presto. In caso dicerebrale, non perdere tempo è fondamentale. Perché così si possono limitare i dannicarenza di ossigeno alle cellule nervose. Pensate: per ogni secondo che si ritarda dopo l’vengono bruciati 32mila neuroni e per ogni minuto ben 1,9 milioni. Per questo si dice che l’cerebrale è una patologia strettamente correlata al tempo: più precocemente si interviene, migliori possono essere i risultati ottenuti grazie alle terapie disponibili (trombolisi e trombectomia meccanica). In genere segnali come la debolezza da un lato del corpo, la bocca storta, difficoltà a parlare o comprendere (afasia), la perdita di forza di un braccio, uno stato confusionale improvviso, l’incapacità di coordinare i movimenti e stare in equilibrioin. Ma non dimenticate che anche l’occhio “vuole la sua parte”.