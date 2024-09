Schlein l’abbraccio ai volontari | Senza di voi non siamo niente Difendiamo sanità e scuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) "Ciao Modena! grazie aiche tengono in piedi le nostre feste.di loro non saremmo". La segretaria nazionale Ellyha abbracciato ieri sera l’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli schierato in prima fila assieme agli altri candidati alle Regionali e allo stato maggiore del partito: il segretario provinciale Stefano Vaccari, il sottosegretario Davide Baruffi, il capo di gabinetto del sindaco Roberto Solomita. Qualcuno tra i militanti che affollano l’arena Matteotti della Festa dell’Unità issa un cartello con su scritto ’No Renzi’. Ma lei diplomaticamente finge di non vederlo. Passaggio in rassegna delle cucine come da rituale: "Quella caraffa di vino rosso è molto invitante, ma non vorrei straparlare stasera", scherza la leader Dem al ristorante ’Falò’: "Un sorso non ti faràdi male", la inducono in tentazione i