Ma come si fa? Esplode la furia di Del Debbio | le parole che infiammano lo studio | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Io dico, masi fa a lasciare libero unoMoussa? L'hanno denunciato anche i familiari. Questo non l'hanno denunciato degli estranei, l'hanno denunciato la sorella e la madre". Paolo Delnon trattiene la sua indignazione per il caso di Moussa Sangare, il 31enne italiano di origini maliane che nella notte tra il 28 e 29 luglio scorsi ha ucciso a coltellate Sharon Verzeni, barista ed estetista di Terno d'Isola che aveva avuto la sola "colpa" di essere uscita di sera per camminare e aver incrociato l'uomo in bicicletta, intenzionato a uccidere qualcuno a caso.    Nella prima serata stagionale di Dritto e rovescio, su Rete 4, Delricorda l'inquietante curriculum di Sangare: "Ha compiuto delle violenze in casa, raccontate dalla sorella e dalla madre, insomma coltelli in mano, roba anche pesante, molto pesante.