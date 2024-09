’Anime senza voce’ | visitabile la mostra contro l’abuso su minori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Lo spazio artistico Rebù di via Giorgio Regnoli 52 ospita fino al 13 settembre la IX edizione di unad’arte singolare e di notevole spessore. La, dal titolo ‘Animeha come obiettivo quello di presentare opere che trattano un tema purtroppo assai frequente e drammatico:sui, un tema che condiziona per sempre la vita di chi ne è stato colpito. Gli artisti – Antonella Turci, Brigitte Ostwald, Brigitte Rauecher, Danny Preyer, Ingeborg Saes, Inge Zuck, Luisa Riceci, Manuela Eibensteiner, Renata di Palma e Paolo Graziani – hanno realizzato il tema attraverso immagini, luci, segni e colori di forte impatto.