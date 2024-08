Helsinki vuol dire felicità Capitale con il sorriso e spirito ’heavy metal’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) di Matteo Donelli Sdraiati sul prato a leggere un libro, a giocare con i bimbi o a fare sport. Eccoli i finlandesi. Le persone più felici al mondo. Sicuri e rilassati. Alti livelli di fiducia e libertà presenti nella società, che contribuiscono al benessere e alla produttività. Primi posti per libertà politica, civile e di stampa. In Finlandia non sei mai a più di 10 minuti a piedi da un parco o da una foresta. E per i finlandesi laè la vicinanza alla natura e le opportunità che offre per svago e relax. L’acqua pulita, l’aria non inquinata e l’ambiente incontaminato contribuiscono al benessere e allae alimentano la creatività. L’amore è ricambiato dalla natura ai suoi abitanti.