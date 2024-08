Roma due arresti per reati contro il patrimonio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024), Carabinieri, Lazio – Carabinieri fermano quattro persone in diverse operazioni nella capitale.– Nell’ambito deilli intensificati dal Comando Provinciale dei Carabinieri diper contrastare ipredatori durante il periodo delle vacanze estive, i Carabinieri del Gruppo dihanno arrestato due persone e denunciato altre due per diversi. All’alba di ieri, i Carabinieri della CompagniaPiazza Dante hanno notato due giovani sospetti a bordo di un’auto in piazza Santa Maria Maggiore. Alla vista delle forze dell’ordine, i due si sono dati alla fuga in direzione via Merulana, dando inizio a un inseguimento ad alta velocità che si è concluso su via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Vedana, dove l’auto in fuga è andata a schiantarsiun’altra vettura ferma al semaforo.