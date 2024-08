Coppa Italia Serie C secondo turno nel weekend Questa sera in campo Milan Futuro e Lumezzane

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024)(Brescia) Tra oggi e domani si giocheranno le gare deldiC. Gare secche, in palio gli ottavi di finale del 27 novembre., alle 21, Novara--Rimini. I rossoneri hanno eliminato il Lecco settimana scorsa: 3-0, in gol Liberali (nella foto), prima della doppietta di Jimenez). I rossoblù di Franzini, invece, si sono imposti sulla Clodiense (1-0 firmato Malotti): "Mi aspetto un passo in avanti dalla squadra – è la premessa del tecnico del– sia nella condizione che nelle trame di gioco. Il Rimini, che ritrovo con grande piacere dopo due stagioni vissute da giocatore, è una realtà con grandi ambizioni. Per superare ilsiamo chiamati a dare di più". Saranno quattro le compagini lombarde che domani completeranno il quadro di questo