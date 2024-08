Castellabate tutto pronto per il 123esimo ‘Palio della Stuzza’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAbilità fisica, una buona dose di equilibrio ed anche un pizzico di sana follia. Sono le caratteristiche principali necessarie per partecipare allo storico PalioStuzza in programma, come ogni anno, il 14 agosto, a Santa Maria di, a partire dalle 16.30, sulla scogliera del Lungomare Perrotti. L’evento, ormai ultracentenario, 123esima edizione, è organizzato dall’associazione “Cilentani Doc” e gode del patrocinio del Comune di. Quest’anno, inoltre, l’iniziativa rientra nell’ambito dei solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria a Mare grazie alla collaborazione tra l’associazione “Cilentani Doc”, il Comitato Festa, guidato dal parroco don Roberto Guida, e la Confraternita di Santa Maria a Mare, guidata dal priore Giuseppe Di Grado.