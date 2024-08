LIVE Pentathlon Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | inizia la semifinale B con Giorgio Malan

Leggi tutta la notizia su oasport

17.02 67.56 il tempo impiegato dal cubano, totale di 21 punti di penalità per Rojas che ottiene 279 punti. 17.00 Si parte, Marcos Rojas è il primo atleta a gareggiare. 16.58 Due minuti al via della prova ad ostacoli di equitazione. 16.55 Al termine del ranking round di scherma,è 11mo tra i contendenti dellaB. Mancano ancora tre eventi, la strada quindi è ancora lunga, ma l'azzurro ha bisogno dire a recuperare qualche posizione sin dalla prova ad ostacoli di equitazione. 16.50 La lista di partenza della prova ad equitazione, la prima dellaB.