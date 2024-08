Ultim’ora SKY | Napoli su Lukaku senza cedere Osimhen La richiesta del Chelsea

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 6 agosto 2024) Secondo Sky Sport ilè pronto ad acquistareindipendentemente dafermo sulla. PSG in corsa per il nigeriano. Sky Sport rivela un’importante mossa di mercato per ilche accontenterebbe Antonio Conte. Secondo l’emittente, gli azzurri starebbero valutando l’acquisto di Romeluindipendentemente dalla cessione di Victorpronto al blitz perSky Sport riporta: “Ilstarebbe pensando seriamente di non attendere più la cessione di Victor, che va per le lunghe e potrebbe essere conclusa negli ultimi giorni di mercato, per acquistare subito il cartellino del calciatore belga”. L’emittente aggiunge: “Una soluzione, questa, che converrebbe anche al, vicino a chiudere per l’acquisto di Samu Omorodion dall’Atletico Madrid e desideroso di liberarsi dei giocatori in esubero”.