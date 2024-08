Afidop | il turismo enogastronomico fa sempre più tappa nei caseifici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 4 agosto 2024) Nel crescente interesse verso il nostro Paese per undi tipol’esperienza nei luoghi di produzione, cantine, frantoi, cucine domestiche, èpiù richiesta con il 74% dei turisti italiani che ha visitato questi posti tra il 2020 e il 2023. Di questi circa il 30% ha fattoin uno. Un trend confermato dall’Osservatoriodi Confcommercio e che, l’associazione formaggi italiani Dop e Igp, in vista del periodo clou dell’estate vuole cavalcare proponendo un viaggio ideale per l’Italia dei formaggi certificati, 55 formaggi Dop e Igp dalla pianura all’alpeggio.