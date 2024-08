L’addio struggente della moglie a Massimo Cotto | Tu mi hai salvato ma io non sono riuscita a salvare te

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Asti, 2 agosto 2024 – “Ti ho sempre detto che mi hai salvata. È così. Ci siamo conosciuti che ero una ragazzina timida e astemia (questo ci tenevi sempre a specificarlo) e abbiamo camminato assieme per 21 anni. Non sempre in discesa, ma avevamo ottime gambe”. Con unopost Chiara Buratti ha dato, morto nella notte all’ospedale di Asti, dove era ricoverato dopo che un malore lo aveva colpito il 9 luglio scorso. “La cosa che mi fa incazzare di più è che tu mi hai salvata, ma io nonte. Continua a soffiare nel vento. Nessuno ti dimenticherà mai, nemmeno per un istante. Te lo prometto”. Conclude lache per l’ultimo, toccante post di addio ha scelto l’immagine di una vacanza insieme, sorridenti e felici di fronte all’obiettivo.