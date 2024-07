Nuoto Alessandro Miressi per un solo centesimo è fuori dalla Finale dei 100 sl delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Niente da fare per, impegnato nelle semifinali dei 100 stile libero uomini in questedi Parigi 2024. Lo si era compreso giàgara in staffetta che il velocista piemontese non fosse in grande condizione e l’esito di questo penultimo atto ha confermato quanto detto.ha concluso la sua prova in quinta posizione nella seconda semicon il crono di 47.95. Ha provato la carta del passaggio veloce l’azzurro ai 50 metri, terzo in 22.85, ma poi è venuto meno completamente la sua progressione nella seconda vasca. Un’azione troppo dura e non devastante come aveva abituato nei suoi momenti migliori. Del resto il suo crono è stato distante da quello con cui aveva vinto quest’anno l’argento iridato a Doha (47.72) e anche dal suo record italiano di 47.45, che probabilmente era il suo vero obiettivo in questa sede.