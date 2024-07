Parigi 2024 | la mascotte dei Giochi è ' Olympic Phryge'

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 23 luglio 2024) AGI - Ladelle Olimpiadi disi chiama '' e fa riferimento ai tradizionali copricapi frigi da cui laprende la forma. Il nome e il design furono scelti come simboli di libertà e per rappresentare delle figure allegoriche della Repubblica francese. L''' si presenta in blu, bianco e rosso - i colori della bandiera tricolore francese - con il logo dorato diblasonato sul petto. Il motto dell''' e 'Paralimpic' è: "da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano".