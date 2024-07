Regionali Mammi pronto a candidarsi | Giusto guadagnarsi la riconferma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Reggio Emilia, 17 luglio 2024 – Alessio, assessore regionale uscente a pesca e agricoltura. La sua ricandidatura per la giunta appare scontata, ma lo farà attraverso le urne o auspica un bis di nomina? “La mia disponibilità alla candidatura c’è. Penso siasottoporre ai cittadini il lavoro che ho svolto. Però è una decisione che non posso prendere da solo, sarà il Pd a valutare”. Cosa pensa della scelta di Michele de Pascale come aspirante governatore? “È la miglior candidatura che potevamo mettere in campo. Conosco Michele da inizi anni 2000: da segretario regionale della sinistra giovanile fui io insieme ad altri a spingere per avvicinarlo all’impegno politico negli allora Ds. In lui emergeva già il carisma del leader”.