Juniores a Vetto lo scontro Castelnovo–Cervarezza

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Serata di Torneo della Montagna giovanile quella di oggi, con in campo Giovanissimi e. Partiamo dai primi. Questa sera sono in programma ben tre quarti di finale. A Leguigno due sfide, con Borzanese-Villa Minozzo alle ore 20 (arbitra Luca Falcitano con Carmine Apice e Pasquale Bianco): la Borzanese ha vinto il girone B con 15 punti, mentre il Villa Minozzo arriva a questo punto dopo il terzo posto nel girone A con 7 punti e dopo lo spareggio vinto col Cervarezza per 3-0. A Leguigno, alle ore 21.30, anche Felina-Roteglia (arbitra Guglielmo Mandato con Pasquale Bianco e Carmine Apice). Di fronte ci saranno il Felina vincitore del girone A con 10 punti e il Roteglia che ha strappato con 8 punti il terzo posto nel girone C. Una sfida anche a Quattro Castella: alle ore 20.