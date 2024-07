Ultim’ora Ferrari colpo in arrivo | pronto ‘mister X’

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 16 luglio 2024): la Rossa ha ilin canna e potrebbe arrivare un Mister X per uno dei posti più delicati da coprire l’anno prossimo Preso Lewis Hamilton per l’anno prossimo, John Elkann adesso deve pensare a rendere la macchina competitiva. E come potrebbe farlo il proprietario della? Facendo le scelte giuste al posto giusto. Elkann (Lapresse) – Ilveggente.itSe da un lato è arrivato il pilota che per moltissimi anni è stato il più forte di tutti e con una macchina competitiva potrebbe senza dubbio regalare e regalarsi altre soddisfazioni, dall’altro lato in questo momento dentro la scuderia di Maranello manca una figura fondamentale dopo l’addio di Cardile: quell’uomo che dovrà gestire i progetti tecnici della Rossa per il 2025 ma soprattutto per il 2026.