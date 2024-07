Basket | EuroCup 2024 25 sorteggiati i gironi per Venezia e Trento

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 luglio 2024) Una nuova stagione europea di palla a spicchi sta per cominciare. Il sorteggio dei duedell’/25 è il primo passo verso un altro inizio. Dolomiti Energia Trentino e Umana Reyerhanno recentemente scoperto le loro avversarie nei rispettivi cammini all’interno della regular season che inizierà ufficialmente martedì 24 settembre per terminare mercoledì 5 febbraio. Passeranno alla fase successiva le prime sei qualificate dei due raggruppamenti: ecco chi giocherà nei gruppi designati e il pensiero delle due società nostrane impegnate in questa manifestazione./25, il sorteggio deidella prossima annata Dolomiti Energia Trentino è stata sorteggiata nel Gruppo A assieme a Hapoel Shlomo Tel Aviv (Israele), Dreamland Gran Canaria (Spagna), Joventut Badalona (Spagna), ratiopharm Ulm (Germania), Buducnost Voli Podgorica (Montenegro), Besiktas Fibabanka Istanbul (Turchia), Bahcesehir College Istanbul (Turchia), Wolves Twinsbet Vilnius (Lituania) e Trefl Sopot (Polonia).