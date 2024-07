Francia | Fratoianni ' destra si batte con proposte di sinistra'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Copiare un modello di un altro Paese? Di solito non funziona quasi mai da nessuna parte. Quello che deve interessare però è l'indicazione politica: perre la, perre laestrema, aggressiva, identitaria e nazionalista serve una proposta coraggiosa ecologista e di, femminista. E inl'hanno costruita". Lo afferma Nicoladell'Alleanza Verdiin un'intervista al Tg3. "Le accuse di antisemitismo alladel Nuovo Fronte Popolare? Ci indigna l'idea che chi siper i diritti del popolo palestinese e contro i crimini di guerra del governo Netanyahu sia immediatamente etichettato in questo modo. Oppure che chi siper la pace e contro la guerra sia etichettato come amico di Putin.