Musica contro i femminicidi | Giulia Spallino in piazza a Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 luglio 2024)e violenza non vanno in vacanza, non lo fa allora nemmeno la Rete bergamascala violenza di genere, che torna a dare appuntamento income ogni 8 del mese: lunedì 8 luglio il “presidio permanente” di largo Rezzara (adiacentePontida) prende il via alle 18,30, invece che alle 18, e il nuovo orario resterà in vigore anche per gli appuntamenti futuri. Evento speciale di questo mese la presenza della cantante, accompagnata alla chitarra: da tempo la Rete invita musicisti ai presìdi, convinta del fatto che sia necessario coinvolgere anche il mondo della, e in generale della cultura, per cambiare la cultura che producee violenza. Sono state 90 le nuove chiamate ai Centri antiviolenza bergamaschi a giugno, sono 664 da inizio anno: cifre preoccupanti, a cui bisogna aggiungere i numeri di forze dell’ordine, ospedali e sportelli di ascolto per capire quanto violenza domestica e stalking siano diffusi sul territorio.