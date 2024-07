Il femminicidio di Manuela Petrangeli uccisa in pieno giorno dall’ex Gianluca Molinaro

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’ha aspettata a bordo della sua Smart all’uscita del centro in cui lavorava come fisioterapista, poi ha esploso alcuni colpi da un fucile a canne mozze che l’hanno raggiunta e. Così è morta ieri a Roma, in zona Portuense,, ventesima vittima dida inizio anno. Il killer è l’ex compagno, che dopo il delitto si è costituito nella caserma di Casalotti. La donna si trovava nel parcheggio del centro Villa Sandra di Casetta Mattei, in via degli Orseolo 36, con un’amica, subito dopo aver finito il proprio turno; la telefonata al figlio di 9 anni, avuto proprio dall’uomo che l’ha, “Amore sto arrivando da te”, prima di avviarsi verso l’auto per tornare a casa, nel quartiere Torresina. Lì l’aspettava, che le ha sparato a bruciapelo; prima la ferita al braccio, con lei che ha provato a proteggersi riparandosi dietro un’auto parcheggiata, poi il colpo al petto, fatale.