Pensioni novità 2025 | anticipate range 64-72 e vecchiaia 67+25 | a chi conviene?

(Di lunedì 1 luglio 2024) Prosegue il dibattito sulle, le ultimearrivano da Alberto Brambilla, Il Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali e Antonietta Mundo del Comitato Tecnico Scientifico Itinerari Previdenziali in un articolo del 25 u.s. pubblicato sulla rivista del CentroStudi, specificano le linee verso cui dovrebbe indirizzarsi il Governo al fine di garantire al sistema previdenziale di restare in equilibrio. Tra i suggerimenti: Una flessibilità in uscita dai 63/64 anni ai 72 con penalizzazioni per chi accederà prima dei 67 anni, una pensione didai 67 + 25 anni di contributi anziché 20, e una razionalizzazione dei pensionamenti per lavori gravosi. Dal canto suo,a fronte degli ultimi rumors, il Signor Antonello, un nostro lettore esperto di previdenza, fa alcune analisi su chi potrebbe trovare eventuale vantaggio da un eventuale sistema di questo tipo, facendo presente che il nodo resta quell’aumento dai 62 anni attuali ai 64 proposti.