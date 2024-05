(Di domenica 26 maggio 2024) Per favorire l’integrazione il Comune di Milano mette in campo “secondo me“, un progetto che prevede l’attivazione di laboratori, spazi educativi e campus per facilitare l’apprendimento della lingua italiana rivolti agli. Il progetto ha ricevuto un finanziamento triennale di une 23mila euro nell’ambito del Fondo asilo migrazione e integrazione, posizionandosi primo nella graduatoria stilata dal ministero dell’Interno e ottenendo l’assegnazione di circa il 20% del budget nazionale. Lo svolgimento delle attività è possibile grazie a una coprogettazione che vede il Comune capofila di una rete composta dal Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Milano e da 16 enti del terzo settore. "L’ampiezza della rete – spiega il Comune – garantisce la capillarità degli interventi in tutti i nove municipi". .

Italiano per stranieri. Un milione per i corsi - italiano per stranieri. Un milione per i corsi - Il Comune di Milano promuove l'integrazione con il progetto "italiano secondo me", finanziato con oltre un milione di euro per facilitare l'apprendimento della lingua italiana tra gli stranieri. La ... ilgiorno

Napoli, il turismo delle radici si fa al Sud: il Mezzogiorno è l'Eden degli stranieri - Napoli, il turismo delle radici si fa al Sud: il Mezzogiorno è l'Eden degli stranieri - Il turismo delle radici fa rotta al Sud. Ed è la carta vincente per valorizzare anche aree interne e poco note. Tra le mete preferite Calabria (37%), Sicilia (16%), Lazio (14%), Campania ... ilmattino

'Italiano secondo me', a Milano corsi di lingua per stranieri - 'italiano secondo me', a Milano corsi di lingua per stranieri - Per favorire l'integrazione delle persone straniere, il Comune di Milano mette in campo 'italiano secondo me', un progetto che prevede l'attivazione di laboratori, spazi educativi e campus per facilit ... ansa