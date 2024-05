Isola dei Famosi 2024 - diretta undicesima puntata – Fuori Dario Cassin - Edoardo Franco si fa rasare i capelli per cenare con i compagni

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 26 maggio 2024)i -18 Secondo appuntamento settimanale con L’dei, che arriva all’e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, di domenica sera, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata. Laminuto per minuto dell’21.28: Breve anteprima. 21.32: Vladimir, di bianco vestita, dà inizio all’con i saluti di rito al pubblico e agli opinionisti Sonia e, Linda, Artur e Karina, i cinque nominati, sono già in posizione. Prima però bisogna salutare Elenoire, che “sto ancora aspettando il risotto allo zafferano“, promesso da Maltese mercoledì scorso.