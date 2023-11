(Di martedì 21 novembre 2023) Streets of Philadelphia. Il nome di una bella canzone di Bruce Springsteen, ma anche il modo, le mille strade diverse, certo non convenzionali - difesa e Qb sneak, più che gioco classico di passaggio -...

Philly, rivincita del Super Bowl. Vince a Kansas City nel Monday Night

batte Kansas City nelladel Super Bowl 2023, nel Monday Night che chiude l'11ª giornata Nfl. Nel Missouri finisce 21 - 17 per gli ospiti, che salgono 9 - 1, miglior record Nfl, al ...

Philly, rivincita del Super Bowl. Vince a Kansas City nel Monday Night La Gazzetta dello Sport

NFL 2023-24, Week #11 - Trend Up and Down: Chiefs Vs Eagles! NBA-Evolution

NBA - Indiana: Haliburton e Myles Turner si prendono la rivincita sui Sixers

Tyrese Maxey è uscito nell'ultimo quarto con un tiro da 3, due liberi e una schiacciata mancina per portare Philly in vantaggio con il Wells Fargo Center in piedi (105-104). Indiana ha resistito, ...