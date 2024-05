La minoranza araba critica Biden e potrebbe essere decisiva alle presidenziali

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Esiste un filo rosso che lega gli swing state americani, gli Stati sempre in bilico dove di solito si decidono le, e le operazioni israeliane nella Striscia di Gaza. Un filo lungo diecimila chilometri che preoccupa il Partito Democratico in vista del voto del prossimo 5 novembre. #abandone Listen to Michigan sono due gruppi che chiedono il cessate il fuoco in Palestina e guidano la protesta contro l’amministrazioneprimarie di febbraio in Michigan circa centomila elettori democratici, oltre uno su dieci, hanno sbarrato la casella “Uncommitted”, ovvero “non schierato”. «Un voto uncommited è il nostro strumento più forte in questo momento per raggiungere un cessate il fuoco permanente – ha detto Mona Mawari, farmacista e attivista, ad Al Jazeera –. È una dichiarazione per ...