Riapre l’asilo ’Rodari’ I lavori saranno ultimati entro la fine dell’anno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) All’inizio del nuovo anno a Poggibonsi riaprirànido Gianni Rodari, chiuso dallo scorso settembre per un doppio intervento assai importante: l’ampliamento della struttura e il suo adeguamento sismico per renderla più sicura in caso di terremoto., complessivamente, da oltre un milione di euro. "Un asilo più sicuro, grande, moderno. Procedono ial nido d’infanzia comunale Rodari – spiega l’amministrazione comunale –. L’intervento di ampliamento è finanziato con 747mila euro di risorse intercettate sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e porterà a realizzare non solo nuove aule ma anche un nuovo accesso alla scuola, nuovi spazi per le attività e una loro diversa e funzionale distribuzione per rispondere anche a esigenze di ammodernamento della struttura. L’intervento di adeguamento sismico ...