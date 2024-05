Sinner a Roma da rockstar Il ragazzo Slam fa colpo anche quando non gioca Tutti in fila per l’autografo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) dall’inviato La prossima volta che cosa gli chiederanno, di decidere sulla sorte dei gladiatori? Jannikvincenon, aormai è un imperatore del cuore capace di trasformarel’assenza dal torneo in una presenza dall’impatto emotivo pazzesco. Si dovrebbe qui parlare del torneo in senso sportivo,se con ben sette big ai box per infortuni vari, compresi Jannik e il suo dioscuro Alcaraz, restano solo i vecchi fusti Nadal e Djokovic a incantare le folle. Ma a spazzare via ogni attenzione per il tabellone ci ha pensato il grande assente: ieri c’erano mille persone, soprattutto giovanissimi, a fare laper un selfie o un autografo.ha fatto un passaggio negli stand di tre sponsor, al ...

Lo sport è infestato dai tifosi della vittoria. La pretendono. Nel calcio e ora anche nel tennis Milano non si accontenta. Brindisi nemmeno. Teramo non sia mai. Ormai non c’è stadio d’Italia dove non vada in scena una protesta dei tifosi . Oggi è ...

Jannik Sinner non ci sarà, e nemmeno Carlos Alcaraz. Eppure agli Internazionali BNL d'Italia, uno degli eventi tennis tici più importanti d'Italia, in programma al Foro italico fino al 19 maggio, ci saranno tanti grandi campioni: Novak Djokovic e ...

SNAI – Internazionali: senza Sinner e Alcaraz domina Djokovic. Nole a 2,65, poi il vuoto. Berrettini e Musetti speranze azzurre - SNAI – Internazionali: senza sinner e Alcaraz domina Djokovic. Nole a 2,65, poi il vuoto. Berrettini e Musetti speranze azzurre - Le assenze del numero 2 del mondo e dello spagnolo spianano la strada al serbo, seguito a distanza da Tsitsipas e Zverev a 9,00, poi Ruud e Medvedev a 12. I due italiani a 50 Milano, 7 maggio – Senza ...

Olimpiadi Parigi 2024: da Sinner ad Asia D’Amato e i dubbi di Fontecchio. Italia falcidiata dagli infortuni - Olimpiadi Parigi 2024: da sinner ad Asia D’Amato e i dubbi di Fontecchio. Italia falcidiata dagli infortuni - Lo sport italiano si sta avvicinando ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con la consapevolezza di poter vivere un'edizione prodiga di soddisfazioni, ...

Sette motivi per non perdersi gli Internazionali d’Italia, anche senza Sinner - Sette motivi per non perdersi gli Internazionali d’Italia, anche senza sinner - Il ritiro di Jannik sinner è piombato come un meteorite di iella sulla vigilia degli Internazionali d'Italia. Incassata la delusione, va però sottolineato che restano mille altri motivi per seguire un ...