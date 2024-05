La città onora di nuovo la memoria del carabiniere-eroe Foggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) MONTEVARCHI Montevarchi torna adre con un’ulteriore iniziativa in grado di coinvolgere la cittadinanza la figura di Lorenzo, il vicebrigadiere dei Carabinieri originario di Campogialli, nel Comune di Terranuova Bracciolini, morto l’11 agosto del 1945 a Milano mentre tentava di arrestare un pericoloso pluriomicida e per questo insignito della medaglia di bronzo al valor militare. Venerdì 17 maggio, alle 21, si esibirà in piazza Varchi nel ricordo del caduto in servizio la Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze. Il concerto del celebre complesso bandistico rappresenta unomaggio promosso dalla comunità montevarchina al graduato dell’Arma che dopo l’arruolamento si distinse in operazioni belliche in Africa Settentrionale, nel 1941, e in particolare in Libia nel Governatorato di Tripoli. ...