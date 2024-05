Lirica all’Arsenale La kermesse tra bel canto - turismo e promozione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Uno scrigno magico nel cuore del centro storico di Pisa, che ogni giovedì risuonerà delle arie più belle della. La rassegna "" è un’iniziativa del Cineclub Arsenale con la collaborazione di Confcommercio provincia di Pisa, Federalberghi, Comune di Pisa e Fondazione Cerratelli: dal 9 maggio alle 18 lo spazio cinematografico Sammartino si trasformerà in teatro per dare vita alle opere più conosciute di Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Giuseppe Verdi, eseguite dal vivo da soprani, tenori e baritoni, accompagnati dal pianoforte. "è un modo nuovo per coinvolgere i turisti che si trovano in città e che amano questo genere di music a- sottolinea Andrea Romanelli, presidente Federalberghi Confcommercio - siamo pronti a condividere con i nostri ospiti una proposta che ci convince, le nostre strutture ospitano ...