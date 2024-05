CROCIATO KO Incubo D’Amato - salterà i Giochi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lesione del legamentodel ginocchio sinistro, quello già operato dopo l’infortunio in Coppa del Mondo al Cairo, lo scorso anno, e addio alle Olimpiadi di Parigi per Asia. La 21enne ginnasta azzurra, argento iridato nel volteggio nel 2021 e rientrata a Brescia, dopo gli Europei di Rimini è stata visitata dal dottor Guido Zattoni presso l’istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza. La diagnosi obbliga purtroppo a un nuovo intervento, che sarà probabilmente effettuato a Linz, in Austria, dal professor Jürgen Barthofer.