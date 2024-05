LIVE Cobolli-Marterer - ATP Roma 2024 in DIRETTA | l’idolo locale affronta un qualificato

(Di mercoledì 8 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 diche vedrà opposto Flavioaltedesco Maximilian. Primo confronto diretto nel circuito maggiore tra i due, mentre allo Challenger l’azzurro subì una sonante sconfitta sul cemento svedese di Danderyd. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno l’americano Sebastian Korda., ventiduenne nato a Firenze da famigliana, si presenta a questo appuntamento dopo un non brillante avvio di stagione sulla terra rossa. Flavio nella prima parte dell’anno agonistico ha sacrificato la parentesi sudamericana sul rosso per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della qualificazione olimpica in programma a Szeged in Ungheria. La corsa verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024 si avvicina al ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima amichevole pre-season della Nazionale femminile italiana contro la Svezia. Con due amichevole in due giorni, oggi a Novara e domani a Piacenza, contro le ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e Denis Shapovalov, match valevole per il primo turno dell’ATP Master 1000 di Roma 2024 . Il ...

LIVE Brugge-Fiorentina, Conference League 2024 in DIRETTA: la viola difende un gol di vantaggio - live Brugge-Fiorentina, Conference League 2024 in diretta: la viola difende un gol di vantaggio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale di Brugge-Fiorentina, Conference League 2024 ...

Apple annuncia le nuove versioni di Final Cut Pro e Final Cut Pro per iPad con il supporto di più feed di telecamere in diretta - Apple annuncia le nuove versioni di Final Cut Pro e Final Cut Pro per iPad con il supporto di più feed di telecamere in diretta - Apple sta lanciando le nuove versioni di Final Cut Pro per Mac e Final Cut Pro per iPad, che includono una serie di nuove funzionalità. Tra queste, la principale è il supporto per un massimo di 4 feed ...

Italia Svezia, streaming live e diretta tv: dove vedere l’esordio stagionale delle azzurre - Italia Svezia, streaming live e diretta tv: dove vedere l’esordio stagionale delle azzurre - Mercoledì 8 e giovedì 9 maggio, prima a Novara e poi a Piacenza, l’Italia di Julio Velasco scenderà in campo contro la Svezia ...