Manchester United | i tifosi vogliono la cessione di Onana

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Idelcontro Andrédopo i numerosi errori del portiere camerunense e ne chiedono laAndréha impattato male la Premier League, rendendosi protagonista negativo in numerose sconfitte del. Come riportato dal Giornale, idei Red Devils hanno chiesto ladell’estermo difensore ex Inter. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

Zlatan Ibrahimovic , ex attaccante, ha parlato a Talk Tv del futuro di Erik ten Hag, allenatore del Manchester United Zlatan Ibrahimovic , ex ...

Erik ten Hag rischia l’ esonero da parte del Manchester United ? No, almeno per ora. Perché gode ancora di un certo credito presso...

Commenta per primo Ilè interessato a Kaoru Mitoma , 26enne ala offensiva giapponese del Brighton. I Red Devils , però, dovranno sconfiggere la concorrenza delCity a gennaio. Lo riporta ...Finisce 2 - 2 Brighton's Italian head coach Roberto De Zerbi reacts during the English FA Cup semi - final football match betweenand Brighton and Hove Albion at Wembley Stadium in ...

Rio Ferdinand duro: “La difesa del Manchester United è imbarazzante” ItaSportPress

Manchester United, perché la squadra di ten Hag sta andando così male L'Ultimo Uomo

La Lazio piazza il colpo da novanta: Lotito brucia la concorrenza e regala a Sarri il giovane top player. Pronto il cambio di modulo.Poco più di due anni fa il Manchester United realizzava uno dei maggiori investimenti della sua storia prelevando Jadon Sancho dal Borussia Dortmund per circa 85 milioni. L’attaccante inglese era ...