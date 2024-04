Calenda ci ripensa e si candida alle Europee La svolta dopo Meloni - l’attacco dei renziani | Quando diceva Io non prendo in giro – I video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 aprile 2024) Carloha deciso dirsi in tutte le circoscrizioni per le prossime. Una scelta all’ultimo momento che secondo il leader di Azione sarebbe stata condizionata dallatura di Giorgia, annunciata oggi alla kermesse di Fratelli d’Italia a Pescara. In unsui socialspiega che proprio «la discesa in campo della presidente del Consiglio e la sua piattaforma antieuropea e sovranità cambiano completamente lo scenario».l’annuncio didice che «è necessario rispondere a questa sfida antieuopea mettendosi direttamente in gioco». In tandem con la suatura,ha annunciato anche quella dell’ex ministra renziana Elena ...