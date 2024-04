Murzilli scende in Campo a Capistrello

(Di domenica 28 aprile 2024) L'Aquila - Alle elezioni comunali dell'8-9 giugno 2024 Maurizioincome Candidato Sindaco di, 47 anni, è ingegnere e docente di ruolo presso l'Istituto tecnico "Majorana" di Avezzano. "La mia è una scelta - afferma il Candidato - motivata dall'amore per il territorio e dalla volontà di promuovere iniziative concrete per il futuro di". L'aggregazione civica che sostiene questo progetto ha l'ambizione di creare un'alternativa amministrativa per guidare il Comune, raccogliendo idee, progetti e persone all'insegna di valori condivisi che pongano al centro lo sviluppo, il sociale e l'identità del territorio. "Siamo già al lavoro per completare la squadra che non sarà composta solo dai candidati, ma da quanti vogliono dare il loro ...

