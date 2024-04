Ginnastica artistica - Europei Rimini 2024 | azzurri di bronzo nella gara a squadr - vince l’Ucraina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Ucraina e Gran Bretagna rispondono al volteggio, Svizzera e Spagna alle parallele pari, Cipro e Israele al corpo libero. 16.49 L’ Italia va alla sbarra con Mario Macchiati, Yumin Abbadini (ieri settimo nella finale di specialità) e Matteo Levantesi. ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 Intanto 14.266 dell’ucraino Chepurnyi alle parallele. 17.19 Prova splendida di Abbadini! Diagonali di qualità in termini di esecuzione (8.766), ottima gestione della prova e chiusura di grande impatto con il triplo avvitamento stoppato: 5.5 il D ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.11 Illia Kovtun ottiene 14.400 alla sbarra e trascina l’Ucraina all’oro! Mario Macchiati timbra 14.266 al cavallo e l’Italia festeggia ufficialmente il bronzo. 18.10 Aspettiamo i punteggi di Macchiati e Kovtun per l’esito definitivo della gara. 18.09 ... Continua a leggere>>

Svizzeri deludenti nella finale a squadre degli Europei - Giornata no per i colori rossocrociati nella finale maschile a squadre degli Europei di ginnastica artistica. A Rimini il team elvetico si è infatti classificato ultimo tra le otto nazioni in gara, fa ...

Chi è Carlotta Ferlito: età, carriera, vita privata, la malattia della mamma - Ha mosso i primi passi nel mondo della ginnastica artistica all’età di soli sei anni. Sin da giovane, ha dimostrato un talento straordinario e una determinazione ferrea nel perseguire i suoi sogni ...

"Tommy" Brugnami incanta Rimini: due ori e tre argenti agli Europei Juniores di ginnastica - Alla rassegna continentale giovanile, il 17enne campione in forza alla ginnastica Ancona piazza la doppietta vincente agli anelli ed al corpo libero e prende l'argento nel volteggio e nell'all-around, ...

