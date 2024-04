Morta la donna brasiliana tra le più alte del mondo

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 28 aprile 2024) Maria Feliciana dos Santos, alta 2,25 metri, riconosciuta come una delle donne piùdel, èall’età di 77 anni. La notizia, riferiscono i media brasiliani, è stata confermata dai familiari. Lada lunedì scorso era ricoverata in un ospedale privato di Aracaju, dove le era stata diagnosticata una polmonite ed è deceduta a causa di complicazioni cardiache. Nata ad Amparo do...