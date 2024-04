Foto di Susanna Ceccardi a testa in giù su Facebook - la replica | Avanti senza paura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) Firenze, 28 aprile 2024 – Ladel cartellone elettorale pubblicata sui social al contrario, con la candidata rivolta verso il basso. È successo a, europarlamentare della Lega e candidata alle prossime elezioni europee: “Qualcuno per intimidirmi mi mette ain giù, richiamando piazzale Loreto, sulla mia pagina” denuncia la politica toscana in una nota. La denuncia di“A lui e agli altri vigliacchi che hanno mostrato apprezzamento per questo gesto grave e inquietante, dico chiaramente che io non temo queste minacce, per le quali mi auguro vengano subito presi seri provvedimenti” aggiunge rivolgendosi agli autori del post, attualmente sconosciuti. E ancora,anche attraverso i suoi canali ...