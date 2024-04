Gratta e Vinci da 2 milioni di euro | tutto ribaltato

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 28 aprile 2024), 2diche sono stati centrati in un posto diverso da come inizialmente si pensava fosse successo. Ecco la storia Undi quelli che cambiano la vita. Un Turista per Sempre che ha stravolto l’esistenza di quell’uomo o di quella donna che hanno avuto la fortuna dire quello vincente. Con un piccolo giallo, però. Perché il posto dove i 2disono stati vinti sono andati da un’altra parte, a differenza di quelle che erano le indiscrezioni uscite fuori nei giorni scorsi.da 2di(AnsaFoto) – Ilveggente.it Il colpo è stato centrato in Ciociaria, con un Turista per Sempre da 5 ...