Sull’attacco a Rafah si spacca il governo di Israele Abu Mazen chiede agli Usa di intervenire

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 28 aprile 2024) L’attacco ada parte di. È quello che tutti temono, è quello che si tenta di scongiurare in queste ore. Il presidente palestinese, Abu, ha dichiarato che solo gli Stati Uniti a questo punto possono fermare l’attacco israeliano a, che costituirebbe “il più grande disastro nella storia del popolo palestinese”. “Ci appelliamoStati Uniti d’America perché chiedano adi fermare l’operazione a, perché l’America è l’unico Paese in grado di impedire adi commettere questo crimine”, ha proseguito Abu, che si trova a Riad, in Arabia Saudita, per il vertice del World Economic Forum (Wef). Le rassicurazioni sudegli Usa“ci ha assicurato che ...