Europee | Fratoianni - ' Meloni più che al Parlamento Ue punta a portarci in guerra'

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "La solita pappardella. O la solita, che sta al governo da un anno e mezzo ma ripete il copione pari pari come quando era all'opposizione. Più che a un comizio sembrava di assistere al tiro al piccione, visto cheha attaccato i burocrati (e fino a qua passi pure), gli ambientalisti, i pacifisti, la sinistra brutta sporca e cattiva, fino ad arrivare a Report, Ranucci e i giornalisti Rai, colpevoli di fare il proprio lavoro di ricerca della verità anche su capi di Stato esteri. Non è riuscita a dare mezza risposta agli italiani". Lo scrive su Facebook Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra. "E non è riuscita -aggiunge- a dare mezza risposta agli italiani su quello che preoccupa di più: le liste d'attesa infinite, le corsie di ospedali piene di pazienti e sguarnite di medici, gli stipendi ...